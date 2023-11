A Roma empatou a uma bola frente ao Servette, na Suíça, e complicou o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa.



Com Rui Patrício no banco e Renato a entrar aos 87 minutos, o conjunto orientado por José Mourinho (de regresso ao banco) adiantou-se no marcador aos 21 minutos com um golo de Romelu Lukaku, após passe de Llorente. No entanto, os helvéticos igualaram a contenda aos 50 minutos por Bedia.



Com este empate a Roma assegurou a qualificação para a fase a eliminar, mas viu o Slavia Praga fugir no topo do grupo G. Os checos estiveram a ganhar por 1-0 na Transnístria, permitiram a reviravolta do Sheriff Tiraspol, mas foram capazes de virar o encontro com um golo de penálti de Tijani, aos 90+5 (3-2).

Feitas as contas, o Slavia lidera o grupo G com 12 pontos, mais dois que a Roma. O Servette tem cinco pontos e tem garantida a continuidade na Europa via Liga Conferência enquanto o Sheriff está eliminado.