O Bétis de Sevilha foi à Chéquia defender a primeira posição de Grupo C: em caso de vitória, sobre o Sparta de Praga, garantia a continuidade passagem à fase seguinte, faltando saber em que posição.

Com Rui Silva na baliza, a equipa espanhola – com várias mudanças no onze inicial – não conseguiu impor o seu jogo e acabou por ser derrotada.

Lukas Haraslim fez o único golo do jogo, dando novo alento à formação checa, que chegou aos sete pontos e ainda pode lutar por um dos dois primeiros lugares na última jornada.

O grupo inclui ainda Glasgow Rangers, da Escócia, e o Aris Limassol, de Chipre, que jogam mais tarde mais tarde.

Os escoceses têm sete pontos e podem ultrapassar o Bétis na liderança. De qualquer modo, na última jornada defrontam-se em Sevilha.