À quarta jornada, o Nápoles cedeu os primeiros pontos na Serie A. A equipa de Spalletti não foi além de um nulo na visita ao Artemio Franchi, em Florença.



O emblema do sul de Itália, que teve Mário Rui de início, ainda marcou um golo na primeira parte por Osimhen, mas o lance foi invalidado por fora de jogo do nigeriano. Depois de três vitórias seguidas, o Nápoles foi travado e divide agora a liderança com mais cinco equipas - todas com sete pontos.



No outro jogo deste domingo à noite, Lecce e Empoli empataram um golo.