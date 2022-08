A Lazio assumiu a liderança da Liga italiana esta sexta-feira, depois de receber e vencer o Inter Milão por 3-1, em encontro da terceira jornada da Série A italiana.

No Estádio Olímpico, em Roma, um cabeceamento do ex-FC Porto Felipe Anderson colocou o emblema da capital italiana em vantagem, aos 40 minutos, até que o argentino Lautaro Martinez (51m) repôs a igualdade logo após o intervalo.

A quinze minutos do apito final, um tiro do espanhol Luís Alberto voltou a colocar a Lazio na frente do marcador, enquanto o compatriota Pedro Rodríguez fechou a contagem, aos 86 minutos, a passe de Immobile.

Com este triunfo, a Lazio comanda a prova, com sete pontos, mais um do que Nápoles (segundo colocado), Roma (terceiro) e Inter (quarto), que perdeu após dois triunfos consecutivos.