Sete épocas depois, Andrea Belotti deixa o Torino, confirmou o clube nas redes sociais.



O avançado, de 28 anos, chegou a Turim em 2015/16 e desde então, cumpriu 251 jogos e marcou 113 golos, tornando-se capitão de equipa e o segundo melhor marcador da história do clube de Turim.



Além do Torino, Belotti, campeão da Europa pela Itália, jogou ainda no AlbinoLeffe e no Palermo.

Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano. pic.twitter.com/1Xh2oRki5T — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 1, 2022