O jogo entre Parma, de Bruno Alves, e SPAL, marcado para as 11h30 deste domingo, foi adiado mais de uma hora devido ao surto de coronavírus Covid-19.

O jogo já iria decorrer à porta fechada e as duas equipas chegaram a estar no relvado para os exercícios de aquecimento, mas, a cinco minutos do apito inicial, tiveram ordem para voltarem para aos balneários.

Inicialmente o jogo foi atrasado em meia hora, mas às 12h00, o encontro voltou a não começar e foi novamente atrasado, em mais 15 minutos, e depois em mais meia hora, tendo depois o apito inicial sido marcado para as 12h45.

As equipas voltaram entretanto novamente para o relvado para fazer novamente exercícios de aquecimento e o jogo começou mesmo.

Apesar de o jogo ter decorrido à porta fechada, todos os elementos presentes no estádio foram submetidos a medições de temperatura à entrada.

Esta situação ocorreu depois de o ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, ter pedido à federação italiana de futebol que suspenda todos os encontros da liga italiana. O governante disse apoiar uma declaração do presidente do sindicato dos futebolistas, Damiano Tommasi, que pediu que se evitasse colocar os jogadores em perigo de contágio.