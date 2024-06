Portugal disputa a final do Euro sub-17 nesta quarta-feira, diante da Itália, pelas 18h30. João Santos, treinador nacional, já fez a antevisão da partida e sublinhou estar já orgulhoso da prestação da equipa, confessando, naturalmente, vontade de ganhar o jogo decisivo.

Também a seleção italiana, liderada por Massimiliano Favo, falou sobre o jogo em conferência de imprensa. «Portugal é uma Seleção forte, tem uma técnica e capacidades individuais decisivas, mas, como em todas as finais, temos 50% de hipóteses de ganhar. Para nós, seria o primeiro título na categoria, depois de três finais perdidas [em 2013, 2018 e 2019]. Faremos tudo para trazer o troféu para casa», começou por dizer.

O jogo será disputado em Limassol, no Chipre, à distância dos dois países. «O jogo joga-se no relvado, não nas bancadas. Sobre os 40 jogadores que vão estar em campo, tenho de estar orgulhoso por terem chegado até aqui. No início da época, começámos com 54 equipas e agora estamos reduzidos a duas. Este evento foi muito bem organizado e amanhã estou convencido de que vai ser uma festa maravilhosa - o melhor vai ganhar, e esperamos que sejamos nós», anteviu.

O guarda-redes habitual lesionou-se e está fora da final. «Alessandro é um guarda-redes muito forte, um ano mais novo, mas quem o substituiu, tanto no campo como na lista, é igualmente forte. Humanamente, como pai, e do ponto de vista futebolístico, como treinador, tenho pena dele porque não pôde viver esta experiência em pleno», finalizou.