Roberto Baggio foi agredido e assaltado na última noite por cinco homens armados, que entraram em casa do internacional italiano, em Altavilla Vicentina, quando este estava com a família a assistir ao Espanha-Itália, do Euro 2024.

Segundo o Corriere della Sera, o Bola de Ouro em 1993 tentou reagir, mas foi agredido por um dos assaltantes com o cano de uma arma na cabeça e teve mesmo de receber assistência no hospital – levou alguns pontos devido a um golpe profundo na testa.

Baggio e a família foram trancados num armário durante o assalto, que durou cerca de 40 minutos.

Os ladrões terão levado objetos de valor, como joias e relógios, além de dinheiro. As autoridades italianas já estão a investigar ocaso.