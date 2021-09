O Nápoles visitou e goleou a Sampdoria por 0-4, em encontro a contar para a quinta jornada da Serie A.

Com Mário Rui a titular, Osimhen (10’ e 50’), Fabián Ruiz (39’) e Piotr Zielinski (59’) foram os autores dos golos napolitanos, que permitem ao clube manter a liderança da Liga italiana, com cinco vitórias em outros tantos jogos. A formação de Génova, de Adrien Silva, por seu turno, é 13.ª, com cinco pontos.

Em Turim, no Estádio Olímpico, o Torino empatou com a Lazio a uma bola. Marco Pjaca adiantou a formação da casa aos 76 minutos, mas, já bem para lá do minuto 90, o inevitável Ciro Immobile restabeleceu o empate. Com este resultado, ‘Il Toro’ ocupa a décima posição, com sete pontos, ao passo que a formação romana é sétima, com oito.

Classificação da Serie A