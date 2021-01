Depois de ter testado positivo à Covid-19 e de ter falhado o jogo contra o Cagliari, o AC Milan explicou que Theo Hernández teve um «falso positivo».



Segundo a nota divulgada no site oficial, os rossoneri informam que já enviaram toda a documentação necessária às autoridades de saúde para que o francês de 23 anos possa voltar aos treinos. No mesmo comunicado, o líder da Serie A revela que Krunic e Rebic já estão recuperados da covid-19 e são opções para a partida contra a Atalanta.



Em sentido contrário, Çalhanoglu continua infetado e não está disponível para o jogo deste sábado.



O AC Milan, de Dalot e Leão, é líder do campeonato italiano com 43 pontos em 18 jornadas, mais três que o segundo classificado Inter de Milão.