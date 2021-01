O Milan voltou a destacar-se no topo da classificação da Série A com uma vitória no terreno do Cagliari por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da liga italiana, com dois golos do regressado Zlatan Ibrahimovic. Depois do vizinho Inter ter chegado ao topo com a vitória sobre a Juventus, na véspera, os rossoneri voltaram a fugir e, agora, estão a apenas um passo de reclamarem o honroso título de campeões de inverno.

O avançado sueco voltou a ser titular, depois de quase dois meses de ausência, em boa hora, numa altura em que o treinador Stefano Pioli, entre castigados, lesionados e casos de covid-19 (quatro neste momento), contava com sete baixas no plantel.

Ibrahimovic abriu o marcador no início da primeira parte, logo aos 7 minutos, na conversão de uma grande penalidade e punir uma falta de Lykogiannis sobre o sueco que voltou a marcar no início da segunda parte, aos 52 minutos, depois de um grande lance desenhado por Davide Calabria.

O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Alexis Saelemaekers. O médio belga entrou aos 64 minutos, viu um cartão amarelo aos 68 e um segundo aos 74. Dois amarelos em apenas dez minutos que fragilizam ainda mais a equipa de Pioli que, além de Saelemaekers, também não vai poder contar com Romagnoli, também por castigo, e Kjaer, que saiu lesionado ao intervalopara o próximo jogo com a Atalanta.