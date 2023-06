A seleção italiana já se costuma evidenciar pela beleza dos seus equipamentos, mas o mais recente, comemorativo do 125.º aniversário da federação transalpina, elevou a fasquia.

De forma a assinalar a data redonda, a squadra azzurra vai vestir uma camisola inspirada no primeiro jogo da sua história. Com um visual antigo, a camisola é branca e tem alguns detalhes dourados, assim como os calções. Já as meias, são pretas, também com pormenores dourados.

O novo equipamento vai estar à venda já a partida desta quarta-feira, 14 de junho, mas em edição limitada: vão ser vendidas apenas 2023 peças.

Esta camisola, de resto, vai entrar em campo já na próxima quinta-feira, quando a Itália defrontar a Espanha, na final four da Liga das Nações.

Percorra a galeria associada e veja as imagens do novo equipamento da seleção transalpina