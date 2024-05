Riccardo Calafiori foi o grande protagonista do Bolonha na segunda-feira, ao bisar no empate com a Juventus (3-3). O defesa-central de 22 anos foi o melhor em campo e marcou presença na flash interview, tendo virado para si todas as atenções.

A namorada do internacional italiano invadiu mesmo a zona da entrevista para beijar o craque e manteve-se agarrada a ele durante um bom tempo, até que apareceu Orsolini com uma bandeira e óculos para o colega.

Ora veja: