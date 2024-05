O Maiorca garantiu a permanência no principal escalão do futebol espanhol no domingo e, após o empate (1-1) com o Almería, Javier Aguirre teve uma das melhores flash interview dos últimos tempos.

O treinador mexicano mostrou-se receoso quando o jornalista perguntou se ia celebrar a manutenção com tequila e explicou porquê, tendo até deixado um conselho.

«No meu aniversário, em dezembro, exagerei na tequila. Tive ressaca, nunca tinha tido ressaca em 65 anos. Exagerei bastante com a tequila e desde então… Um conselho: "shots", nunca. A tequila bebe-se pouco a pouco. E o limão e o sal são para turistas. Bebam como um conhaque ou whisky», disse Aguirre aos microfones da DAZN.