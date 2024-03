Udinese e Salernitana empataram a uma bola, numa partida da 27.ª jornada da Serie A.



O último classificado da prova marcou primeiro por intermédio de Loum Tchaouna, aos dez minutos. Com João Ferreira de início, o conjunto de Udine chegou ao empate com um golaço de Hassane Kamara. Depois de um cruzamento de Thauvin da esquerda, o internacional pela Costa do Marfim rematou de forma acrobática para o fundo da baliza contrária.



Na segunda parte a Udinese ficou reduzida a dez elementos por expulsão de Festy Ebosele. A Salernitana ainda enviou uma bola ao poste por Tchaouna, mas não foi capaz de aproveitar a superioridade numérica.



Assim, a equipa de Fabio Liverani segue no último posto com 14 pontos ao passo que a Udinese está numa posição mais tranquila (15.ª colocada).





Veja o golaço de Kamara: