Um dia após ter chegado a Itália para o regresso ao Milan, o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic estreou-se a marcar, fazendo um golo e uma assistência no jogo-treino ante o Rhodense, que terminou com vitória por 9-0.

Além de Ibrahimovic, o português Rafael Leão também marcou um golo no apronto do clube transalpino, esta sexta-feira, ante a equipa que atua no quinto escalão dos campeonatos de futebol do país.

Recorde-se que o jogador de 38 anos já tinha representado o Milan de 2010 a 2012.