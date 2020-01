De regresso à Serie A, Zlatan Ibrahimovic foi apresentado como reforço do AC Milan. O sueco garantiu estar em forma e falou sobre Cristiano Ronaldo.



«Estou bem, já treinei e a única coisa que não fiz foi tocar na bola. Acho que estou pronto. Jogar contra Ronaldo? É bonito tê-lo em Itália, é bonito para o campeonato. Vamos ver o que acontece. O meu desafio é contra mim mesmo. Se estiver em campo e não render, é melhor colocarem outro. Quero permanecer num nível alto, marcar e ajudar o clube. Sei o que tenho de fazer», disse, em conferência de imprensa.



Bem ao seu jeito, Ibra revelou que teve mais propostas com 38 anos do que quando tinha 28. «Recebi mais propostas aos 38 anos do que aos 28. Fui sincero e disse a mim mesmo que estava à procura de um desafio e quero aproveitar ao máximo. Depois do jogo de Bérgamo [ndr: AC Milan foi goleado], houve muitas conversas com Boban, mas foi fácil tomar esta decisão. Fui embora contra a minha vontade, o AC Milan é a minha casa», acrescentou.



Zlatan, lembre-se, assinou por um ano com outro de opção.