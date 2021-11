No dia em que se assinala um ano da morte de Maradona, o Nápoles prestou homenagem ao ídolo maior da história do clube italiano.

Nesta quinta-feira, uma estátua foi colocada junto a uma das entradas do antigo San Paolo, que há alguns meses passou a chamar-se Estádio Diego Armando Maradona.

A inauguração aconteceu às 12h30 (hora de Portugal continental) e nela estiveram presentes Diego Jr., filho de Maradona, muitos tifosi, que não quiseram perder o ato simbólico, e antigos companheiros. Bruno Giordano e Giuseppe Bruscolotti, colegas de El Pibe no Nápoles, colocaram uma braçadeira de capitão no braço esquerdo da escultura.

Esta obra, da autoria do escultor Domenico Sepe, poderá ser vista neste local apenas até às 22h00 desta quinta-feira. Depois, será recolhida para ser colocada durante as próximas semanas num outro local, mas sempre nas imediações do estádio do Nápoles.

Para o próximo domingo, dia em que o Nápoles joga em casa com a Lazio, estão marcadas mais tributos ao antigo jogador argentino que vestiu a camisola do Nápoles entre 1984 e 1991.