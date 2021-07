Um adepto invadiu o relvado de Wembley e interrompeu a final do Euro2020, entre a Inglaterra e a Itália, por alguns segundos. As imagens não foram transmitidas na emissão oficial, mas pode ver no vídeo abaixo que o transgressor ainda deu trabalho à equipa de segurança que o perseguiu.

A UEFA não permite a divulgação destas imagens, de forma a não incentivar outros adeptos, à procura de mediatismo, mas há sempre alguém que filma com um telemóvel nas bancadas e as imagens acabam sempre por surgir nas redes sociais.

Foi o caso desta, que mostra um adepto esquivo, que escapa, por mais de uma vez, das mãos dos seguranças e consegue voltar ao terreno de jogo.

Ora veja: