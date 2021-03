Surpresa em Turim!



O Benevento venceu, fora de portas, a campeã Juventus por 1-0, numa partida da 28.ª jornada. Este desaire poderá ter significado o adeus ao título por parte da Vecchia Signora que está a dez pontos do Inter com o mesmo número de jogos disputados.



A primeira parte foi bastante cinzenta por parte da equipa de Pirlo. Ronaldo, que foi homenageado antes do encontro, esteve sempre muito longe da área. A única grande oportunidade de golo dos bianconeri foi da autoria de Morata que Montipò travou.



A segunda parte foi diferente com a Juventus a ter inúmeras oportunidades para marcar. Ronaldo foi, porventura, quem mais perto esteve de quebrar a resistência do conjunto de Inzaghi. O internacional português tentou de pé direito, de pé esquerdo e até de bicicleta, mas encontrou um Montipò bastante inspirado. Além do capitão da seleção, Kulusevski também desperdiçou uma soberana oportunidade na área contrária.



Não marcou a Vecchia Signora, marcou o Benevento. Os forasteiros só precisaram de uma oportunidade para causar estragos: após um mau passe de Arthur, Gaich recuperou na área e bateu Szczesny. Um golo que deu um triunfo histórico ao Benevento.



A Juventus tentou de tudo até final para igualar porém, Montipò exibiu-se a grande nível e travou as intenções de Ronaldo e companhia.



Nos outros jogos desta tarde, a Lazio venceu em Udine por 1-0 graças a um golo de Marusic enquanto a Sampdoria, com Adrien no banco, bateu o Torino pelo mesmo resultado.