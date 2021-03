A Atalanta venceu este domingo na visita ao Hellas Verona, de Miguel Veloso, 0-2, em jogo da 28.ª jornada da Serie A.

Ruslan Malinovskyi abriu o marcador de grande penalidade aos 33 minutos. Duvan Zapata fez o segundo aos 42 minutos.

Miguel Veloso foi titular e saiu ao intervalo.

Com este resultado, Atalanta ocupa o 4.º lugar com 55 pontos. O Hellas Verona é 9.º, com 38 pontos.