A Lazio precisou de horas extra para seguir em frente na Taça de Itália. O conjunto orientado por Sarri, adversário do FC Porto no play-off da Liga Europa, afastou a Udinese no prolongamento graças a um golo de Ciro Immobile.



Com algumas alterações na equipa inicial, a formação «laziale» sentiu dificuldades para incomodar o guarda-redes Silvestri. O emblema de Udine, que apenas teve Beto em campo a partir dos 67 minutos, esteve duas vezes perto do golo por intermédio de Isaac Sucess.



Com a entrada de Immobile, a Lazio ainda assustou nos instantes finais, mas não evitou o prolongamento. O avançado, campeão europeu por Itália, acabaria por decidir o encontro com um chapéu aos 106 minutos. Foi o 20.º golo do bombardeiro transalpino em 2021/22.



A Lazio vai defrontar o AC Milan de Leão nos quartos de final da prova.



O belo golo de Immobile: