O AC Milan foi surpreendido pela Spezia (2-1), em San Siro, e desperdiçou a possibilidade de isolar-se no topo da Serie A.



O jogo teve um final de loucos! À entrada para os minutos finais, com o encontro empatado a uma bola, Rebic furou pelo corredor central, foi carregado em falta, mas conseguiu o passe para Messias que fez o 2-1. No entanto, o árbitro apitou antes do remate do extremo brasileiro e o lance não contou. Marco Serra apercebeu-se do erro e pediu desculpa, mas de nada adiantou para os rossoneri.



Quem aproveitou foi a equipa orientada por Thiago Motta. A Spezia chegou ao golo do triunfo no último suspiro do encontro: Kovalenko serviu de bandeja Gyasi para o 1-2 final.



O resultado é bastante penalizador para o conjunto de Pioli. O AC Milan foi dono e senhor da partida na primeira parte e desperdiçou inúmeras oportunidades - com destaque para o penálti falhado por Theo Hernández. Rafael Leão, com um chapéu, conferiu justiça ao marcador antes do apito para intervalo. O golo do português foi, de resto, anulado por Aguedelo aos 64 minutos.



No outro jogo com início marcado para as 17h00, o Nápoles foi ao Renato Dall'Ara bater o Bolonha por 2-0.



Com o regresso Mário Rui no onze inicial, os napolitanos triunfaram graças a um bis do mexicano Lozano.



Feitas as contas, o Inter continua líder da Serie A com 50, mais dois que o AC Milan. Por sua vez, o Nápoles é terceiro com 46 pontos. O Bolonha ocupa o 13.º posto enquanto a Spezia subiu à 14.ª posição.