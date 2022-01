Atalanta e Inter de Milão empataram este domingo sem golos (0-0), em Bergamo, em jogo da 22.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Num jogo em que o Inter teve mais bola, mas a Atalanta mais e melhores oportunidades, o guarda-redes dos visitantes, Handanovic, acabou por ser, de certo modo, o salvador da formação de Milão, com várias defesas de bom nível para segurar o 0-0.

O Inter continua líder, mas viu findar uma sequência de oito jornadas consecutivas a vencer e deixou a liderança à mercê do Milan, que tem 48 pontos e joga na segunda-feira, ante a Spezia. Os comandados de Simone Inzaghi têm 50 pontos, porém os mesmos jogos do Milan. Desta forma, se a equipa de Stefan Pioli vencer na segunda-feira, ficará sempre como líder à condição. A Atalanta chega aos 42 pontos e está no quarto lugar.

Isto num dia em que Nani foi figura na estreia pelo Veneza e Sérgio Oliveira também, pela Roma, ao marcar o golo da vitória para a formação de José Mourinho.