Depois da goleada ao Liverpool. o Nápoles sofreu, mas conseguiu derrotar a Spezia (1-0) e subir provisoriamente à liderança da Serie A.



Com várias mudanças na equipa inicial, os napolitanos tiveram em Khvicha Kvaratskhelia o jogador em maior destaque. O internacional georgiano esteve por duas vezes perto do golo, mas em ambas as situações Dragowski levou a melhor.



A Spezia conseguiu o primeiro remate à baliza adversária ao minuto 40 com Emmanuel Gyasi a obrigar Meret a defesa apertada. Nos primeiros minutos da segunda parte, Spalletti lançou no encontro Lozano e Zielinski e mais tarde, Simeone enquanto via a equipa a perder fulgor no encontro.



O Nápoles por pouco não sofria o 0-1 à entrada para os vinte minutos finais. Mário Rui, de regresso à titularidade, atrasou para Meret de cabeça, mas a hesitação do guarda-redes permitiu a antecipação de um oponente. Valeu Ramani a impedir que a bola entrasse.



Após Lozano ter falhado uma excelente ocasião, os napolitanos marcaram por Giacomo Raspadori. O internacional italiano, campeão da Europa, aproveitou um cruzamento rasteiro de Lozano para desbloquear o marcador e dar o triunfo ao Nápoles.



Desta forma, o emblema do sul de Itália chegou aos 14 pontos e ao topo da classificação, ultrapassando à condição Atalanta e AC Milan. Por sua vez, Spezia tem cinco pontos e ocupa o 14.º posto.