O futebolista belga do Benfica, Jan Vertonghen, manifestou-se contra o que viu na final da Liga das Nações, apontando ao golo de Kylian Mbappé que decidiu o título para a França, que bateu a Espanha por 2-1 na final da segunda edição da prova.

Os jogadores da Espanha pediram a anulação do golo do jogador gaulês por alegado fora-de-jogo. Porém, o lance, que teve revisão do vídeo-árbitro, foi validado devido a um toque subtil na bola por parte do defesa espanhol Eric García, que tentava intercetar o passe de Théo Hernández antes de o esférico chegar a Mbappé.

Para o central dos encarnados, a regra do fora-de-jogo que permitiu a validação do lance é a «pior regra do futebol», como descreveu na rede social Twitter, ao início desta tarde. «Resolvam isto, por favor», apelou.

De resto, Vertonghen esteve também presente na 'final four' da Liga das Nações pela seleção belga, que perdeu nas meias-finais ante a França, por 3-2, tendo perdido também ante a Itália, na disputa dos terceiro e quarto lugares.

No domingo, Eric García defendeu-se da decisão tomada pela equipa de arbitragem, mas em vão. «Toco na bola com o calcanhar e Mbappé está fora de jogo. O árbitro disse-me que como lhe toquei, tenho intenção de a jogar, explicou que deveria ter-me afastado do lance, que é essa a regra», disse Eric Garcia aos jornalistas, após o encontro.

«É uma jogada com um fora de jogo claro, nenhum defesa podia, alguma vez na vida, afastar-se», acrescentou o jogador espanhol.