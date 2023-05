Um jovem futebolista alemão de 15 anos, da equipa do JFC Berlin, faleceu esta quarta-feira, fruto das lesões cerebrais sofridas no domingo, no final do jogo das meias-finais de um torneio internacional, contra os franceses do Metz, no campo do SV Viktoria Preussen 07, Frankfurt.

O final do encontro ficou marcado por confrontos entre jogadores das duas equipas. O jovem germânico ficou inconsciente e teve de ser reanimado. Foi conduzido ao hospital, onde foi determinada morte cerebral.

Segundo testemunhas oculares, citadas pelo Bild, o clube alemão estava a ganhar 1-0 quando o árbitro apitou para o fim e várias pessoas ficaram feridas, com o jovem do Metz a ter alegadamente atingido o adversário na cabeça e no pescoço.

«Depois dos confrontos de domingo (…) o adolescente de 15 anos morreu no hospital, na sequência de graves lesões cerebrais», informou a polícia alemã, esta quarta-feira, em comunicado.

Inicialmente, a informação avançada por vários meios de imprensa de Frankfurt, na Alemanha, dava conta que o jogador estava em morte cerebral, como consequência de pancadas na cabeça e no pescoço.

O alegado agressor, da equipa francesa, tem 16 anos e foi ouvido pelas autoridades. Na segunda-feira, o Metz assegurou que, segundo o mesmo, não existiu qualquer intenção deliberada de magoar.

De acordo com a polícia de Frankfurt, o jovem está em prisão preventiva, enquanto prossegue a investigação em relação aos acontecimentos e enquanto se espera pelo resultado da autópsia, nos próximos dias.

A porta-voz da Procuradoria de Frankfurt, Nadja Niesen, referiu, em declarações à agência Deutsche Presse-Agentur (DPA), que o adolescente que morreu mantêve-se ligado às máquinas para que os seus órgãos pudessem ser doados.