João Cancelo, jogador do Manchester City que na última metade da época representou o Bayern de Munique a título de empréstimo dos ‘Citizens’, reencontrou os antigos colegas na antecâmara do encontro particular entre Manchester City e Bayern de Munique, disputado em Tóquio, no Japão.

Vários jogadores vieram ao encontro do português para o saudar. No vídeo é possível ver Cancelo a cumprimentar, pelo menos, os avançados Mathys Tel e Eric Choupo-Moting e os defesas Benjamin Pavard e Noussair Mazraoui.