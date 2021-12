O Atlético de Madrid voltou a marcar passo na liga espanhola. São já quatro derrotas consecutivas (raras no passado recente) no campeonato para o campeão em título. A última delas foi esta quarta-feira, na deslocação ao Estádio Nuevo Los Cármenes. Nem o golo do português João Félix chegou: o Granada venceu por 2-1, em jogo de acerto de calendário, relativo à nona jornada.

O português ex-Benfica começou o jogo da melhor maneira, ao dar vantagem ao Atlético de Madrid aos dois minutos, num remate rasteiro, até nem com muita potência, mas colocado o suficiente para bater o compatriota Luís Maximiano.

O Granada respondeu aos 17 minutos, com um pontapé espetacular do ex-V. Guimarães Darwin Machís, para o 1-1 no marcador.

Em cima do intervalo, João Félix voltou a evidenciar-se e ainda gritou golo após um belo cabeceamento, mas a equipa de arbitragem anulou o lance, por entender que o português se apoiou nas costas de um adversário no momento do salto.

Na segunda parte, à hora de jogo, João Félix assinou um belo pormenor, com um ‘túnel’ a um adversário antes de rematar com estrondo ao poste... e antes de chegar o pior para o Atlético. Na resposta imediata a esse lance, o Granada saiu para o ataque e o experiente avançado Jorge Molina, de 39 anos, assinou o golo da reviravolta e do 2-1 final. O lance ainda esteve em análise pelo vídeo-árbitro por eventual fora-de-jogo, mas acabou mesmo por ser validado.

A partir daí, o Atlético Madrid ainda esboçou reação para tentar o empate, mas o português Luís Maximiano também foi chamado ao serviço para manter a diferença. O ex-Sporting já tinha ganho um duelo direto a João Félix em cima do intervalo, com uma notável intervenção após um cabeceamento do internacional português.

Com este resultado, o Atlético de Madrid continua sem sair dos 29 pontos e é quinto classificado. O Granada chega aos 22 pontos e ao 12.º lugar.