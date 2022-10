Menos de 24 horas depois de ter mostrado aparente insatisfação por não ter sido lançado a jogo no Atlético de Madrid-Club Brugge da quarta jornada da Liga dos Campeões, o futebolista português João Félix fez um gesto de mandar calar alguém no treino desta quinta-feira do Atlético, após ter marcado um golo.

Em imagens captadas pela imprensa espanhola, João Félix finalizou um exercício individual com um remate certeiro de pé direito. Depois, levou o indicador da mão direita à boca como que num gesto a mandar calar alguém.

Por instantes, Félix parou o gesto, olhou para trás - não se percebe se para alguém, ou se por alguma razão - e, segundos depois, voltou a repetir o mesmo gesto, já junto de Rodrigo de Paul.

Mais tarde, o português reagiu na rede social Twitter. «Rodrigo de Paul, que tens a dizer? Já não se pode competir no treino agora», escreveu, via Twitter.

Após o encontro da noite de quarta-feira, o treinador do Atlético, Diego Simeone, explicou porque é que não tirou Félix do banco.

@rodridepaul que tienes a decir?😂😂 No se puede competir en el entreno ahora🤦🏽‍♂️ https://t.co/nJRmy3OzCQ — João Félix (@joaofelix70) October 13, 2022

(Imagens Vídeo Eleven Sports)