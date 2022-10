João Félix não saiu do banco no nulo entre Atlético de Madrid e Club Brugge, da quarta jornada da Liga dos Campeões. O português não escondeu o descontentamento quando Diego Simeone esgotou as substituições, e no final do jogo, que garantiu a passagem da equipa belga aos oitavos de final, surgiram as explicações do técnico.

«Falo de futebol. Naquele momento entendi que devia acabar o jogo com o Matheus Cunha na esquerda, e via que eles ainda estavam a sair com força, uma vez que a ansiedade fazia a nossa equipa querer atacar. O Griezmann estava a baixar a energia na zona central, estava bem a atacar mas não a defender. Entrou o Axel para equilibrar a equipa, para não perdermos e ficarmos fora da Champions. Nesse momento tomei essa decisão», explicou 'Cholo' Simeone, citado pela Marca.