Praticamente descartado no Atlético de Madrid, João Félix tem no Barcelona a provável solução para o futuro. Esta sexta-feira, Xavi comentou o interesse dos catalães no internacional português, mas não quis avançar muitos pormenores.

«Como aconteceu com o Neymar no outro dia, não posso dar nomes. A área desportiva está ciente do que consideramos melhor e necessário. Não posso adiantar nada. Vamos ver se podemos e até que ponto», afirmou o técnico dos blaugrana em conferência de imprensa, citado pela Marca.

Xavi também rejeitou a possibilidade de perder Ansu Fati para o Real Madrid. «Isto é uma piada, não é? Já fui muito contundente. Geram-se debates que não fazem qualquer sentido. É muito importante para nós e continuará a ser. É património do clube.»