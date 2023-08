O mercado continua em aberto e a possibilidade de João Félix rumar ao Barcelona também. O diário Sport noticia esta sexta-feira que os catalães ainda não avançaram para a contratação do português porque priorizam as saídas do plantel e os encaixes financeiros para poderem inscrever jogadores na La Liga.

Só depois disso é que o Barça vai negociar um empréstimo com o Atlético de Madrid que, segundo a publicação, começa a «desesperar». Na Catalunha, um lateral direito ainda é a prioridade, embora Félix seja um jogador bem avaliado.

Segundo a imprensa internacional, o Bayern está perto de contratar um guarda-redes e o Nápoles está prestes a roubar a «jóia» do Celta de Vigo, Gabri Veiga, por 30 milhões de euros mais seis milhões em objetivos.

