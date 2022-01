O futebolista João Pedro Galvão, do Cagliari, que em Portugal jogou no Estoril e no V. Guimarães, está autorizado a representar a seleção de Itália já para os play-off de apuramento para o Mundial 2022, anunciou esta quarta-feira a FIFA.

Depois de recentemente ter adquirido a nacionalidade italiana, o avançado de origem brasileira precisava da aprovação da FIFA, uma vez que já tinha sido internacional pelo Brasil nos escalões jovens, tendo participado no Mundial do escalão de sub-17 em 2009.

O jogador de 29 anos – completa 30 em março – poderá assim ser opção para o duelo de Itália contra a Macedónia do Norte, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial do Qatar, a 24 de março.

Recorde-se que caso a Itália vença a Macedónia, poderá ter Portugal pelo caminho na final do play-off, isto se os lusos baterem a Turquia na outra meia-final.

João Pedro passou pela I Liga portuguesa, destacando-se no Estoril em 2013/2014 e 2014/2015, com dez golos em 45 jogos. Em 2015 rumou à Sardenha, mantendo-se desde então no Cagliari. Antes, já tinha passado pelo V. Guimarães, em 2010/2011.

O processo de naturalização foi facilitado, pelo facto de se ter casado com uma italiana.

Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Tolói são outros italo-brasileiros que jogam por Itália.