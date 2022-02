Não é Lionel, mas é Messi. E, tal como o atual jogador do Paris Saint-Germain, está a crescer no Newell’s Old Boys e com o número dez na camisola. Cerca de 22 anos depois, há um novo Messi no emblema argentino.

Chama-se Joaquín Silvio Messi mas, apesar das semelhanças com a grande figura da história do futebol do Barcelona do século XXI, não há qualquer relação familiar entre ambos.

Joaquín tem 19 anos, atua nos sub-20 do Newell’s e está a disputar nesta altura a Taça Libertadores em sub-20, prova na qual a equipa argentina fez o primeiro jogo na segunda-feira, ante o Universidade de Concepción, do Chile: perdeu por 1-0.

Foi precisamente aos canais da competição que Joaquín Messi contou a sua história que tem várias semelhanças com Lionel, que saiu do Newell’s para o Barcelona em 2000.

«Eu moro numa cidade perto de Rosário, em Coronel Arnold. Tenho 19 anos e comecei aos oito anos, na base do Newell’s, na escola Malvinas. Quando comecei jogava em campo de futebol de sete, depois fui para o Bella Vista, onde já era campo de 11. Fiz todos os escalões de formação ali e agora estou no meu último ano de formação», começou por dizer, antes de falar das coincidências que o aproximam de Lionel Messi.

«Mal cheguei, muitos perguntaram-me se tinha alguma relação familiar, ou algo do género. É uma simples coincidência, porque por exemplo na cidade onde moro, existem três famílias com o apelido Messi. É algo natural, eu coincidi com ele e sou jogador de futebol, então identificam-no ainda mais comigo. Eu comecei no Newell’s como ele, agora também uso a camisola dez, então a comparação continua», disse.

Questionado sobre se gostaria, um dia, de jogar com Lionel no Newell’s, Joaquín não tem dúvidas. «Seria a coisa mais linda que podia acontecer na minha vida», afirmou, sem dúvidas sobre quem seria o Messi a utilizar a camisola número dez. «Seria ele, sem dúvida», atirou Joaquín.