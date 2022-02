Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, foi a Roma e, como diz o ditado, foi conhecer o Papa Francisco. Uma «emoção única» para a mãe do mediático jogador que recebeu a bênção do líder da igreja católica e ofereceu-lhe uma camisola do filho.

Foi a própria Dolores Aveiro quem anunciou a visita ao Vaticano com a publicação de uma fotografia do momento em que entregou a camisola do internacional português ao Papa Francisco. «Emoção única», muito obrigada», escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na publicação.