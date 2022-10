A Arábia Saudita anunciou que venceu a licitação para sediar os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029, numa cidade futurista, localizada no projeto NEOM, um empreendimento de 500 mil milhões de dólares, do Estado do Golfo Árabe.

O resort de montanha, designado Trojena, deverá estar concluído em 2026.

«Com o apoio ilimitado da liderança saudita e do príncipe herdeiro saudita ao setor desportivo, estamos orgulhosos de anunciar que vencemos a licitação para sediar o AWG TROJENA2029», comunicou o ministro do desporto, o príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, no Twitter.

Já Nadhmi al-Nasr, o executivo-chefe do NEOM, disse que «Trojena terá uma infraestrutura adequada para criar a atmosfera de inverno no coração do deserto, para tornar estes Jogos de Inverno um evento global sem precedentes».

O NEOM, note-se, é o projeto mais ambicioso do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no âmbito do plano de desenvolvimento Visão 2030 para reduzir a dependência do petróleo e transformar a economia do reino. De acordo com a agência Reuters, alinhado com esta visão, está o desenvolvimento do desporto.

Este empreendimento de alta tecnologia, no Mar Vermelho, vai ter uma área de 26.550 quilómetros quadrado e terá ainda zonas industriais e comerciais.

Algumas imagens da cidade que irá acolher os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029 e do projeto NEOM: