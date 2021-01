A Atalanta e o Génova empataram sem golos, este domingo, num da 18.ª jornada da Serie A.



O conjunto de Gasperini teve as melhores ocasiões da partida, chegou inclusive a enviar uma bola ao ferro, mas não conseguiu desatar o nulo.



Este empate deixa a equipa de Bérgamo no sexto lugar com 32 pontos. Por sua vez, os genoveses são 16.º com 15 pontos.