Surpresa na Série A com o Crotone de Pedro Pereira, último classificado, a bater o Benavento por números expressivos (4-1), naquela que foi apenas a terceira vitória da equipa da Calabria em dezoito jogos. Pior está o Parma de Bruno Alves, penúltimo classificado, que não foi além de um empate na visita ao Sassuolo (1-1).

Com o lateral cedido pelo Benfica no onze titular, o Crotone entrou forte no jogo e adiantou-se no marcador, logo aos cinco minutos, com um autogolo de Kamil Glik, para depois aumentar a vantagem, aos 29 minutos, por Simy Nwankwo.

O avançado nigeriano acabaria por ser a grande figura deste jogo, uma vez que voltou a marcar, aos 54 minutos, e ainda fez uma assistência para Milos Vulic fazer o quarto aos 65. O Benavento não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 82 minutos, por Iago Falque.

Entretanto, o Parma, desta vez sem o capitão Bruno Alves, a recuperar de problemas físicos, empatou na visita ao Sassuolo (1-1). Os visitantes, desesperados por pontos, até estiveram a ganhar, com um golo de Juraj Kucka (37m), mas deixaram fugir o triunfo, em tempo de compensação, com Filip Djuricic, antigo jogador do Benfica, a restabelecer o empate.

Com estes resultados, o Parma segue no penúltimo lugar, mas agora apena com mais um ponto do que o Crotone.