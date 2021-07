O primeiro dia dos Jogos Olímpicos de 2020 marcou o arranque das competições de softball e futebol femininas.

Neste último, o grande destaque vai para a derrota dos Estados Unidos, seleção campeã do mundo em título, frente à Suécia, por três golos sem resposta. As americanas foram dominadas durante todo o jogo pela seleção do norte da Europa e foram incapazes de impor o seu futebol. Stina Blackstenius apontou os dois primeiros golos da Suécia, com Lina Hurtig a apontar o derradeiro tento.

No outro jogo do grupo G houve um duelo dos antípodas. Austrália e Nova Zelândia defrontaram-se no Estádio Olímpico de Tóquio, com a vitória a sorrir às australianas. Tameka Yallop e Sam Kerr marcaram para as socceroos ainda na primeira parte, com a Nova Zelândia a reduzir já depois dos 90 por Gabrielle Rennie.

No grupo E, a Grã-Bretanha venceu o Chile por 2-0, com Ellen White em destaque. A jogadora do Manchester City apontou os dois golos que dão a liderança do grupo às britânicas após o fecho da primeira jornada. No outro jogo, as anfitriãs empataram com o Canadá a uma bola. Sinclair adiantou as norte-americanas com seis minutos de jogo, mas o Japão alcançou o empate já perto dos 90, por intermédio de Mana Iwabuchi.

O outro resultado do dia chega do grupo F, com os Países Baixos a vencerem a Zâmbia por uns expressivos 3-10. Viviane Miedema esteve em evidência do lado das holandesas, ao apontar quatro golos. Apesar da derrota, houve uma jogadora da Zâmbia em destaque. Barbra Banda marcou os três golos das copper queens, naquele que é o primeiro jogo da seleção da África austral em Jogos Olímpicos. Na outra partida do grupo, o Brasil também goleou a China por 5-0, com Marta a apontar dois dos golos da canarinha. A brasileira de 35 anos tornou-se na primeira jogadora a marcar em cinco olímpiadas.

Para esta quinta-feira estão marcados os primeiros jogos da fase de grupos do torneio masculino.