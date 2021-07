Por patriotismo. É assim que Novak Djokovic justifica a sua ida a Tóquio, para representar a Sérvia.

«Vou aos Jogos Olímpicos por patriotismo e por aquilo que sinto pelo meu país. Não me agrada nada competir sem público nas bancadas e incomodam-me todas as restrições por causa do coronavírus, mas representar o meu país nos Jogos Olímpicos é indispensável», afirmou o vinte vezes campeão de torneios do Grand Slam.

Djokovic, que treinou na zona de Kotor, no Montenegro, antes de rumar à capital nipónica, revelou ainda o encontro que teve com antiga saltadora em altura Blanka Vlasic, medalha de prata pela Croácia em Pequim2008.

«Encontrei-me com ela há uns dias. Disse-me que as pessoas só se lembrarão de quem ganha as medalhas, não do contexto em que foram conquistadas. Pensei muito nisso, e estou bastante feliz por ter decidido jogar nos Jogos Olímpicos. Vou para Tóquio cheio de confiança e motivado para representar a Sérvia da melhor forma possível», disse o jogador de 34 anos.

O sérvio pode entrar para a história e ser o primeiro tenista masculino a conquistar o Golden Slam, isto é, ganhar os quatro torneios do Grand Slam e os Jogos Olímpicos no mesmo ano. Para já, a cabeça de Djokovic está só em Tóquio.

«Primeiramente, quero ganhar o ouro nos Jogos, só depois pensarei no US Open. O calendário é apertado, mas estou confiante que tudo será possível», completou o sérvio.