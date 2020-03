Depois de em outubro não ter chamado nenhum jogador do Flamengo, Tite, Selecionador do Brasil, convocou agora três jogadores da formação rubro-negra, treinada por Jorge Jesus.

Recorde-se que Jorge Jesus até tinha dito, com ironia, que «os jogadores do Flamengo não têm categoria para a Seleção do Brasil», mas os nomes de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro fazem parte da lista de convocados para os jogos com a Bolívia e com o Peru, de apuramento para o Mundial 2022.

A outra novidade na lista é a chamada de Bruno Guimarães, do Lyon, que esteve próximo do Benfica.

Convocados:

Guarda-redes: Weverton (Palmeiras), Ederson (Manchester City) e Ivan (Ponte Preta).

Defesas: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Alex Sandro - (Juventus), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Felipe (Atlético de Madrid), Eder Militão (Real Madrid) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Médios: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Bruno Guimarães (Lyon), Philippe Coutinho (Bayern de Munique), Everton Ribeiro (Flamengo) e Fabinho (Livepool).

Avançados: Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Everton (Grêmio), Richarlison (Everton) e Bruno Henrique (Flamengo).