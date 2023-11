Continuam as farpas entre José Mourinho e Maurizio Sarri.

Tudo começou quando o treinador português se queixou por a Roma ter dois dias a menos de descanso do que a Lazio, para o dérbi agendado para domingo. Os giallorossi visitam, esta quinta-feira, o Slavia de Praga, na Liga Europa, enquanto a Lazio já jogou e venceu na receção ao Feyenoord (1-0), para a Liga dos Campeões.

Sarri respondeu a Mourinho e afirmou que a Roma vai disputar «um amigável» com os checos, ao passo que os laziale tiveram uma «guerra» com os neerlandeses. Ora, o treinador português não perdoou e puxou dos galões.

«Se alguém se deve sentir ofendido com as suas declarações, são os adeptos do Slávia de Praga, não eu. É como se ele tivesse dito que o Slavia é uma equipa sem qualidade, eu respeito sempre os meus adversários. Talvez o que faz a diferença entre treinadores é a maneira de pensar os jogos. Talvez a diferença seja um treinador que conquistou 26 títulos e outro que ganhou apenas alguns. A nossa mentalidade é esta: todos os jogos são sérios, não há particulares. Gostaria de ouvir a reação da Serie A às palavras de Sarri. Foi uma crítica direta e objetiva. Estou à espera», afirmou o técnico dos giallorossi em conferência de imprensa.

O dérbi romano, diga-se, está marcado para as 17h00 do próximo domingo.