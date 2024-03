José Mourinho admite que ao longo da carreira, houve clubes em que foi mais do que apenas o treinador. Numa entrevista dada a Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o técnico refere que o cenário ideal é «quando um clube tem uma estrutura que permite ao treinador ser apenas e só isso mesmo».

«Dou sempre tudo pelo clube que represento e sinto que os adeptos percebem isso, devido à minha personalidade, vou ser sempre mais do que apenas um treinador», começa por frisar.

«No entanto, eu quero ser apenas o treinador, o cenário ideal é quando um clube tem uma estrutar que permite ao treinador ser apenas isso. Tive esse papel no Inter, no Real Madrid, na minha primeira passagem pelo Chelsea e também no FC Porto, noutros clubes não fui apenas o treinador e isso torna-se muito complicado», admite o técnico.

Sem trabalho há mais de dois meses, após a saída da Roma, José Mourinho confessa que está pronto para recomeçar, mas de momento não quer tomar uma decisão errada, por isso aponta como provável o regresso ao ativo no próximo verão.

«Às vezes quando saímos de um clube precisamos de uma pausa, para refletir e processar as coisas. Neste caso, um dia depois de sair da Roma, já me sentia pronto para começar noutro clube. Ainda assim, não quero tomar a decisão errada e por isso, o meu objetivo é regressar ao ativo no próximo verão», explica.

«Nos últimos anos cheguei a uma final com o Man. United e a duas com a Roma, se olharmos apenas para os últimos dois anos, sou o único treinador a conseguir chegar a duas finais europeias. É engraçado perceber isso, mas também me deixa orgulhoso, porque quando o fazes numa equipa com pouca história na Europa, percebes que foi especial», conclui José Mourinho.