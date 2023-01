A Roma, treinada pelo português José Mourinho, perdeu na noite deste domingo na visita ao Nápoles, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da primeira liga italiana de futebol.

O primeiro golo da partida surgiu aos 17 minutos, para o Nápoles, por Victor Osimhen, que após uma grande receção na área, a cruzamento de Kvarastskhelia, rematou de forma potente para o fundo da baliza, batendo o português Rui Patrício.

Na segunda parte, a Roma empatou por El Shaarawy, que desviou ao segundo poste, na sequência de um cruzamento de Zalewski.

Porém, do banco do Nápoles, logo a seguir ao 1-1, sairia o homem da decisão. Giovanni Simeone, a passe de Zielinski, rematou na área, de pé esquerdo, ao canto superior direito da baliza, para o 2-1 final.

O português Mário Rui foi titular no Nápoles e saiu ao minuto 69.

Com este resultado, o Nápoles segue firme na liderança, com 53 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, o Inter de Milão, que tem 40. A Roma é sexta classificada, com 37 pontos.

Antes do Nápoles-Roma, Lazio e Fiorentina (adversário do Sp. Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência) empataram a uma bola. Nicolò Casale deu vantagem à equipa de Roma (8m), mas Nicolás González (49m) empatou na segunda parte.

Também neste domingo, a Juventus perdeu em casa frente ao Monza e o Milan também foi derrotado em casa, pelo Sassuolo.