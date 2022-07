O antigo presidente da FIFA, Joseph Blatter, reagiu nas redes sociais depois de ter sido, juntamente com o francês Michel Platini, absolvido de acusações de corrupção.

«Olá amigos, estou de volta, ainda forte. Terminaram sete anos de mentiras. Agora o jogo está de novo na direção correta. Ou como disse Michel Platini: vão voltar a ter notícias nossas», escreveu o suíço no Twitter.

Hello my friends, I'm back , still going strong, seven years of lies have ended. Now the game is again in the right direction. Or as Michel Platini puts it: You will hear from us again. I wish you a great weekend. #FIFA #UEFA #CAF #AFC #CONMEBOL #CONCACAF #OFC #IOC #Platini