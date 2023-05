O Celtic sagrou-se, este domingo, campeão nacional na Escócia, com o triunfo por 2-0 na visita ao Hearts, na primeira de cinco jornadas da fase de play-off de apuramento de campeão.

Com o português Jota a titular (saiu aos 80 minutos), o Celtic garantiu a vitória com dois golos asiáticos. O japonês Kyogo Furuhashi abriu as contas aos 67 minutos e o sul-coreano Oh Hyun-gyu fez o segundo golo da equipa comandada pelo australiano Ange Postecoglu.

Ainda com 0-0, o jogo ficou marcado por um momento caricato, quando Jota foi contra o treinador do Hearts, Steven Naismith, quando procurava fugir a um adversário junto à linha lateral.

Este é o terceiro título de Jota no Celtic em duas épocas, depois de duas Taças da Liga.

É o 53.º título de campeão do Celtic, que fica a dois dos 55 do Rangers. É, também, o acentuar do domínio este século, com o 11.º primeiro título na liga escocesa nas últimas 12 edições.

O Celtic lidera agora com 95 pontos, enquanto o Rangers, que também joga na tarde deste domingo (tem 79 e, assim, menos um jogo), já só pode chegar aos 94 pontos.