O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, garantiu esta quarta-feira que não vai deixar o cargo do clube – tem contrato até 2026 – para eventualmente assumir o comando da seleção da Alemanha, numa altura em que o seu nome foi também sendo falado em solo germânico para suceder a Hansi Flick.

«Atualmente estamos a construir o Liverpool 2.0 aqui. Queremos atacar novamente e não apenas ver quanto tempo é que vamos durar. Tenho lealdade para com o Liverpool. O meu coração está aqui, em Liverpool. Não podes simplesmente cortar oito anos. Assinei contrato aqui e, pelo que me lembro, não estava drogado nem amarrado e tive de assinar com a boca. Essa foi uma decisão livre. É por isso que não se enquadra [ndr: questão de ser selecionador da Alemanha]», referiu Klopp, em declarações à RTL, esta quarta-feira, véspera do duelo com o LASK Linz, para a Liga Europa.

Klopp respondeu ainda sobre o possível sucessor de Flick: nesta altura o nome de Julian Nagelsmann é o mais veiculado na Alemanha.

«Acho que o Julian é uma ótima solução, porque ele é um ótimo treinador. Eu ficaria muito feliz com isso», referiu, rejeitando que a idade de Nagelsmann, 36 anos, seja um critério.

«Idade? Completamente irrelevante. Aos 28 anos, já provou que é um treinador fantástico. Tem oito anos de experiência. Outros têm isso aos 45 ou aos 50 anos. Isso não é um critério», finalizou.