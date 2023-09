A demissão de Hansi Flick da seleção da Alemanha colocou Roger Schmidt novamente numa lista de vários nomes para a Mannschaft.

Questionado em conferência de imprensa sobre se equacionaria assumir o comando da Alemanha antes do Euro 2024, que vai jogar-se precisamente em terras germânicas, o treinador do Benfica foi claro na resposta. «A minha ambição é ficar no Benfica até 2026. Foi por isso que assinei um novo contrato», introduziu.

«Tomei esta decisão juntamente com a minha família e conhecendo a minha pessoa e o meu passado como treinador, estou completamente concentrado aqui. Identifico-me com o clube, estou muito feliz aqui, adoro o clube, os jogadores e o staff. Gosto de tudo aqui e a decisão foi clara», rematou.

De acordo com a generalidade da imprensa alemã, Julian Nagelsmann, atualmente no desemprego, é o favorito para substituir Flick que, curiosamente, foi substituído por Nagelsmann no Bayern Munique em 2021.