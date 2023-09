Jurgen Klopp voltou este sábado a Mainz, onde foi jogador e treinador, para a despedida da bancada sul do Estádio Bruchweg, que foi casa da equipa principal do clube até 2011.

O atual técnico do Liverpool, que esteve ligado ao Mainz durante 18 anos, de 1990 a 2008 (11 épocas como jogador e as suas primeiras sete de treinador), reviu pessoas do clube, adeptos, emocionou-se nas bancadas e também esteve numa zona para os adeptos, onde conviveu um pouco com eles.

O Mainz venceu o Duisburgo por 2-0 num jogo de caráter particular, antes da demolição da bancada sul do estádio. Ali, até 2026, vai ser construído o novo edifício com escritórios, funcional, para o Mainz.

O clube germânico joga, desde 2011/12, na Mewa Arena.